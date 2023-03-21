الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣
٠٧:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

سلطنة عمان توضح بشأن عبور طيران الاحتلال من اجوائها

سلطنة عمان توضح بشأن عبور طيران الاحتلال من اجوائها
الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

أكدت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، أن "السلطنة ستسمح للطيران الإسرائيلي بعبور أجوائها فقط، دون السماح له بالهبوط على أراضيها".

العالم - عمان

وقال رئيس هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان نايف العبري، لصحيفة "أثير"، إن "هيئة الطيران المدني مؤسسة فنية وملتزمة بمواثيق عالمية، ومنها معاهدة شيكاغو التي وقعت عام 1944 والتزمت بها جميع دول العالم".

وأضاف: "بيان الهيئة كان واضحا، للطائرات العابرة فقط، إلا إذا استجد هبوط اضطراري التزاما بما ورد في المعاهدة الدولية"، متابعا: "عدا ذلك فإن السماح ليس بالهبوط في المطارات العمانية في أي حال من الأحوال".

يذكر أنه في الـ23 من فبراير/ شباط الماضي، أعلنت هيئة الطيران المدني، في سلطنة عمان، "فتح المجال الجوي أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط العبور".

وقالت في بيان لها "التزاما ببنود معاهدة شيكاغو 1944، وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران الدولي. نؤكد بأن أجواء سلطنة عمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العمانية".

وكان مجلس الشورى في سلطنة عمان وافق مرخرا، على إحالة مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة كيان الاحتلال الاسرائيلي إلى اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه.

ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين عمان وكيان الاحتلال الاسرائيلي، رغم طرحها كدولة محتملة للانضمام إلى قطار التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، بعد الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

روابط ذات صلة

مفتي سلطنة عمان: الكيان المحتل اهتزت أركانه بعد إتفاق السعودية وإيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 21-03-2023

سلطنة عمان توضح بشأن عبور طيران الاحتلال من اجوائها

الكنيست يصادق على إلغاء بنود في قانون إخلاء المستوطنات عام 2005

ردا على رسالة بايدن بمناسبة النوروز؛ کنعاني: العداء لإيران جزء ثابت للسياسة الخارجية للادارة الامريكية

القبض على مجموعة إرهابية تمول داعش في الانبار

الرئيس التونسي: لسنا تحت الانتداب ولا تحت الحماية