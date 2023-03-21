الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣
٠٨:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 21-03-2023

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 20-03-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا: امیرکا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لا يمكنها لعب دور الوساطة

إحياء لـأسبوع المسجد.. لبنان: أنشطة متنوعة في مساجد صيدا والجوار

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 21-03-2023

سلطنة عمان توضح بشأن عبور طيران الاحتلال من اجوائها

الكنيست يصادق على إلغاء بنود في قانون إخلاء المستوطنات عام 2005

ردا على رسالة بايدن بمناسبة النوروز؛ کنعاني: العداء لإيران جزء ثابت للسياسة الخارجية للادارة الامريكية