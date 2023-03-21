اسلامي: ايران توصلت لتقنيات فريدة من نوعها وسيستفيد منها الشعب السعودي

العالم- خاص بالعالم

وقال اسلامي في حوار خاص مع قناة "العالم" بمناسبة راس السنة الايرانية الجديدة، من مرقد الامام الرضا (عليه السلام): ان ايران وقيادتها الحكيمة وعزم الطلبة الايرانيين استطاعو مواجهة التحديات والتوصل الى التقنية العلمية ووضعها في خدمة الشعب الايراني، مشيراً الى ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية تعتمد على نفسها وجهدها الخاص ووضعتها في خدمة شعبها.

تقنية فريدة من نوعها

واكد اسلامي، ان القوى المتحكمة في العالم اليوم تنبثق من امتلاكها التقنيات الحديثة للتسلط على الاخرين، بينما التقنيات الحديثة التي تمتلكها ايران جاءت لخدمة الشعب، وقد توصلت الجمهورية الاسلامية في ظل الحصار الجائر الى طاقة فريدة من نوعها في العالم، مثلاً خدمات الجوفضائية، معتبراً ان البلد الذي يعتمد على نفسه وتوصل الى معلومات زمانية ومكانية كي يتصدي بها للعدو تعتبر خدمة من تطور الكبرى، لكن ايران تمكنت من انجاز ذلك داخل البلاد.

واوضح رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية، ان ايران عندما تصدت للحصار والمقاطعة الاقتصادية تعجبوا من ذلك بعدما صنعت اقماراً صناعية واطلقتها الى الفضاء، باعتبار ان هذه صناعة متطورة، وفي المجال النووي والتقني ايضاً اجرت ايران بحوثاً مهمة جداً، ووصلت الى مراحل متقدمة ونهضة علمية ناشطة بالاعتماد على الله والثقة بالنفس.

واكد اسلامي، ان ايران وبالرغم من كل الصعوبات التي عانتها للتوصل للتقنيات الحديثة ابدت استعدادها لوضعها بيد الدول الصديقة والحليفة، مشيراً الى ان العالم يعلم جيداً ان ايران تسعى للسلام والصداقة والمودة.

علاج السرطان في ايران كيف يتم؟

وفي جانب آخر من حديثه، أکد اسلامي ان السرطان، أصبح اليوم يهاجم جميع الدول بما فيها ايران، ما جعل الدول تستخدم الطب الاشعاعي لمرحلتين الاولی في تشخيص الأماکن المسرطنة في جسم المريض والثانية في استهداف الخلايا المصابة دون غيرها.

وأوضح ان القليل من الدول تمتلك تقنية العلاج بالطب الاشعاعي وايران احدی هذه الدول، مؤکداً ان طهران، کانت تصدر العلاج الاشعاعي لتسعة دول، لکن الطلب علی هذا العلاج بدأ في تزايد خلال الأعوام الاخيرة.

وبيّن اسلامي، ان الطب الاشعاعي، يعتبر أکثر تأثيراً وارخص من العلاج الکيميائي وهذا ما يجعل مرضی السرطان يقبلون علی ذلك.

الاتفاق النووي والحلقة المفقودة

وحول الاتفاق النووي، شدد اسلامي علی ان طبيعة عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبنية علی الاتفاق النووي مع ايران وأي رقابة للوکالة علی النشاط النووي الايراني يندرج في اطار هذا الاتفاق.

وتابع قائلا: ان هذا الاتفاق ينص علی حقوق والتزامات بين الطرفين، الجانب الايراني، نفذ جميع التزاماته ضمن الاتفاق، لکن الجانب الاوروبي لم ينفذ التزاماته بل وحتی عمِل خلاف التزاماته خلال السنوات الاخيرة، ثم يطلب من ايران العودة الی تنفيذ جميع الالتزامات التي ينص عليها الاتفاق.

وأوضح ان الاوروبيين يجب ان يدرکوا انه لا يوجد اتفاقان، بل هناك اتفاق واحد وهو الاتفاق النووي، فإذا ارادوا التزام ايران بنصوص الاتفاق، عليهم تنفيذ الالتزامات التي تختص بالتوازي مع تنفيذها من قبل ايران.

وأکد ان الطريق لايزال مفتوحاً لالتزام الدول الغربية بالاتفاق النووي مع ايران، والشيء الوحيد المفقود في هذا المجال، هي الارادة الغربية، مشيراً الی ان الاستمرار في وضع حظر جديد ضد ايران، لا يعبر عن وجود ارادة غربية للالتزام بالاتفاق النووي.

الانفتاح الايراني السعودي لصالح مَنْ يكون؟

وفي جانب آخر، أشار اسلامي الی التقارب الحاصل بين ايران والسعودية والانفتاح الايراني علی دول الجوار، مؤکداً ان سياسة الانفتاح الايراني وتعزيز العلاقات مع العالم هي سياسة عامة تنطلي بالدرجة الاولی والخاصة علی دول الجوار. وتوعد ان يکون هناك تعاون ايراني في مجال الطب الاشعاعي خدمة الشعب السعودي.

وفي مجال الانجازات الايرانية، کشف اسلامي، عن ان المنظمة الوطنية للطاقة النووية الإيرانية سوف تزيح الستار عن مشاريع نووية عدة خلال اليوم الوطني للطاقة النووية بعد 20 يوماً.

وفي الساعات الأولی من العام الجديد تمنی اسلامي ان تنتهي المعمعة التي تثيرها جهات دولية حول الملف النووي الايراني، مؤکداً ان هذه تعتبر امنيته بمناسبة العام الجديد. وفي الختام اكد اسلامي ان ايران تمتلك شعباً صبوراً يعشق بلده وقال انه يعتز بکونه جندياً في خدمة هذا الشعب.