تظاهرات متوقعة في امريكا علی خلفية ملف إباحي لترامب

العالم - الاميركيتان

ووفقا للاتهامات فإن الأموال المزعومة دفعت لشراء سكوتها عن علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما خارج إطار الزواج.

وتسارع التحقيق الأسبوع الماضي، فقد أدلى مايكل كوهن، المحامي السابق لترامب الذي سدد المبلغ في العام الفين وستة عشر والذي تحول إلى عدوه منذ ذلك الحين، والممثلة الإباحية، ادليا بشهادتيهما أمام هيئة محلفين كبرى.

ويأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلام بأن ستة من أعضاء المجموعة اليمينية المتطرفة (حراس القسم) دينوا بتُهم مختلفة تتعلق بالهجوم على الكابيتول.

وردا على ذلك دعا ترامب الذي يحلم بالفوز مجددا بالرئاسة أنصاره إلى 'التظاهر' واصفا مايجري بـ'حملة اضطهاد'، فيما يبقى الخوف الرئيسي للسلطات متمثلا في تكرار فوضى الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن عام الفين وواحد وعشرين.

وفي مواجهة المخاوف من التوترات أو حتى العنف في نيويورك، تستعد الشرطة لجميع الاجتمالات.

وقبل عام ونصف العام من الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في العام الفين واربعة وعشرين، أعلن ترامب أنه يتوقع 'توقيفه'. مستشهدا بـ'تسريبات' من النيابة العامة لولاية نيويورك.

وفي حال اعتُقل أو حتى وُجهت إليه اتهامات، سيشكل الأمر سابقة لرئيس سابق في الولايات المتحدة، ذلك أنه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أميركي، سواء كان في منصبه أو غادر البيت الأبيض.

وهاجم ترامب، الذي أحدث وجوده على الساحة السياسية تحولا كبيراً في ميزان القوى في الولايات المتحدة، هاجم مرة أخرى مكتب المدعي العام ألفين براغ، واصفاً إياه بـ'الفاسد'.