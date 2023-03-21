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منظمة 'امريكيون'الحقوقية في البحرين تطالب برفع الحصار عن الشعب اليمني

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

طالبت منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين خلال اجتماع لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان برفع الحصار عن الشعب اليمني الذي عانى الويلات جراء هذا الحصار.

العالم - اليمن

وقالت للمتحدث باسم الجمعية خلال اجتماع لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان: "نوجه انتباه المجلس إلى الانتهاكات الحقوقية بحق الشعب اليمني ، حيث فرض التحالف الذي تقوده السعودية إجراءات قسرية أحادية غير قانونية تمنع وتأخير واردات الغذاء والدواء والوقود من دخول اليمن منذ 8 سنوات. هذه جريمة حرب تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث قتل ما يقرب من 500000 مدني، معظمهم من النساء والأطفاللا تنتهي إجراءات التحالف غير القانونية عند هذا الحد من الأحدث".

واضافت: "أدى الافتتاح المحدود لمطار صنعاء الدولي إلى خسائر كبيرة في مئات الآلاف من المدنيين الذين يسعون للعلاج في الخارج، أولئك الذين تمكنوا من السفر في الأشهر العشرة الماضية لا يصلون إلى العدد الذي سافروا في 10 أيام عندما كان المطار يعمل بكامل طاقته. ومما يثير القلق أيضًا أن الأمم المتحدة تتفاخر بهذا باعتباره إنجازًا ، على الرغم من أن هذه الإجراءات غير القانونية تدوس على الحقوق التي كلف هذا المجلس بحمايتها. ومما زاد الطين بلة ، أن هذه الإجراءات غير القانونية تستخدم كورقة تفاوض في محادثات الهدنة بوساطة الأمم المتحدة".

وتابعت: "نكرر توصيتنا السابقة بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يجب أن يعطي الأولوية للأهداف الإنسانية من خلال إزالة القيود المفروضة على الموانئ والمطارات اليمنية كخطوة أولى نحو حل سياسي شامل، وبهذه الطريقة، يمكن التخفيف من معاناة المدنيين التي لا معنى لها أثناء استمرار المفاوضات السياسية".

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