الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣
١١:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

اللواء باقري يؤكد جهوزية القوات المسلحة الايرانية لوأد تحركات العدو

اللواء باقري يؤكد جهوزية القوات المسلحة الايرانية لوأد تحركات العدو
الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء " محمد باقري " أن القوات الايرانية هي الآن أكثر استعدادا من أي وقت مضى للقضاء على تحركات العدو اليائسة في مهدها، مشيرا الى رصدها لكل تحركاته الفاشلة واستعدادها للتضحية بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على كيان ايران الاسلامية ولن تألو جهدا في تحقيق هذا الهدف أبدا.

العالم - إيران

وأشار اللواء باقري في بيان اصدره الى حلول عيد نوروز وقال: ان القوات المسلحة المقتدرة والمضحية للجمهورية الاسلامية الايرانية بذلت جهودا كبيرة في العام الماضي لزيادة قدرتها الدفاعية الى جانب تطوير علاقاتها الدبلوماسية والدفاعية مع الدول الجارة والصديقة والحليفة للدفاع عن المصالح الوطنية، حيث أن هذا النهج سوف يستمر في هذا العام بكل قوة وبسرعة مضاعفة.

وقدم أحر التهاني والتبريكات الى الشعب الايراني المسلم وأفراد القوات المسلحة بمناسبة عيد نوروز الذي تزامن مع شهر ربيع القرآن الكريم، شهر رمضان المبارك.

وجاء في بيانه: لقد تجاوزنا العام الماضي بكل ذكرياته الحلوة والمرة فيما ادخرت الجمهورية الاسلامية الايرانية تجارب كبيرة في مواجهة أشرس حرب شنها الاستكبار العالمي لمواجهة القيم الاسلامية والوطنية للشعب الايراني في عمليات الشغب الاخيرة.

وشدد على أن الاستكبار بذل كل مابوسعه في هذه المؤامرة المعقدة للغاية وشن حربا هجينة، لكن قائد الثورة الاسلامية أكد فشل الاعداء في تحقيق اهدافهم في هذه الحرب وخطأ حساباتهم الذي وقعوا فيه بسبب عدم معرفتهم ليقظة الشعب الايراني وبصيرته الاسلامية.

ورأى أن هذه الاعمال رغم الخسائر المادية والمعنوية الكبيرة التي الحقتها والشهداء الذين قدمتهم قوات حرس الثورة الاسلامية والتعبئة ورجال الشرطة للدفاع عن أمن المواطنين وحمايتهم من شر هؤلاء الاشرار، الا انها تسببت في دخول الشعب الايراني الساحة ومشاركته في مسيرات يوم انتصار الثورة الاسلامية الى وافشال مخططاتهم الرامية لاضعاف اسس النظام الاسلامي التي ازدادت قوة أكثر من أي وقت مضى.

روابط ذات صلة

اسلامي: ايران توصلت لتقنيات فريدة من نوعها وسيستفيد منها الشعب السعودي

عبد اللهيان: سياسة المواجهة والعقوبات ستواجه برد إيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

طهران: ايران وروسيا شريكان تجاريان والتقارب يفيد الشعبين

اللواء باقري يؤكد جهوزية القوات المسلحة الايرانية لوأد تحركات العدو

منظمة 'امريكيون'الحقوقية في البحرين تطالب برفع الحصار عن الشعب اليمني

شاهد.. وزير صهيوني يثير ردود فعل دولية ضد 'اسرائيل'

هل يفتح اتفاق تبادل الاسرى أبواب التفاوض على حلول أوسع لانهاء حرب اليمن؟

مباحثات سورية عمانية حول تعزيز التعاون المشترك