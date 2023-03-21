الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣
٠٤:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

أردوغان: زيارة السوداني إلى أنقرة دليل على صداقة حكومة العراق وشعبه مع تركيا

أردوغان: زيارة السوداني إلى أنقرة دليل على صداقة حكومة العراق وشعبه مع تركيا
الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

وجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بزيادة إطلاقات مياه نهر دجلة نحو العراق.

العالم-تركيا

وقال أردوغان، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، اليوم الثلاثاء، "اشكر الشعب العراقي وحكومته على وقوفهم معنا خلال كارثة الزلزال المدمر"، معتبراً زيارة السوداني إلى أنقرة "دليل على صداقة حكومة العراق وشعبه مع تركيا".

وأشار إلى "الاتفاق على تحقيق المصالح المشتركة"، مؤكداً "التطلع لزيادة التعاون التجاري مع العراق"، مردفاً: "تركيا هي المدافع الأكبر عن العراق".

وناقش أردوغان مع السوداني "جهود مكافحة الإرهاب"، فيما جرى الاتفاق "على الشروع بطريق سكك حديد مع العراق يبدأ من البصرة لحدود تركيا".

وأضاف الرئيس التركي "ندرك النقص العاجل بالمياه الذي يواجه العراق، ووجهنا بزيادة إطلاقات مياه نهر دجلة نحو البلاد".

روابط ذات صلة

السوداني يكشف أجندة زيارته المرتقبة إلى تركيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. قائد الثورة: الغرب عجز عن عزل إيران ولم نشارك في حرب أوكرانيا

بوتين وشي جين بينغ يوقعان وثيقتين لتعميق العلاقات الروسية الصينية

أردوغان: زيارة السوداني إلى أنقرة دليل على صداقة حكومة العراق وشعبه مع تركيا

جلسة مباحثات ثنائية بين السوداني وأردوغان تناولت مجمل العلاقات بين البلدين

بالفيديو.. الكيان الاسرائيلي يحوّل القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية عشية رمضان

شاهد بالفيديو.. هل تعاني حكومة قيس سعيد العزلة من قبل المعارضة، ولماذا؟