الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣
٠٥:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

رويترز: هزة قوية شعر بها السكان في عاصمتي باكستان وأفغانستان

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حكومة الاحتلال.. ارهاب فكري متجذر

بالفيديو.. أمهات الشهداء يسطّرن أروع ملاحم الصبر والصمود

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

ايران تدين عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة عليها

زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب أفغانستان وباكستان

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 21-03-2023