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دار الإفتاء الفلسطينية: الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك

دار الإفتاء الفلسطينية: الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك
الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

اعلنت دار الإفتاء الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليكون يوم غد الأربعاء المتمم لشهر شعبان ويوم الخميس غرة سهر رمضان.

العالم-فلسطين

وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين: "في الاجتماعِ الذي عَقدَتْهُ دارُ الإفتاءِ الفلسطينيةِ في المسجدِ الأقصى المبارك ِلمتابعة تحري هلالِ شهرِ رمضانَ المبارك لهذا العامِ 1444هــجري، بحضور لفيف من علماء الدين والشخصيات الرسمية والشعبية الاعتبارية واستئناسا بتقديرات الأخوة الفلكيين من داخل فلسطين وخارجها لتولد هلال شهر رمضان وإمكانات رؤيته، فلمْ تثبتْ رؤيةُ هلالِ شهرِ رمضانَ هذهِ الليلةِ، وعليهِ؛ يكونُ يوم غدٍ الأربعاء الثاني والعشرين مِنْ شهرِ آذار لعامِ ألفين وثلاثة وعشرين للميلادِ هو المتممُ لشهرِ شعبانَ، ويكونُ بعدَ غدٍ الخميس الثالث والعشرين مِنْ شهرِ آذار لعامِ 2023، هو الأولُ مِنْ شهرِ رمضانَ المباركِ لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين للهجرةِ".

وأضاف: "مِنْ رحابِ المسجدِ الأقصى المباركِ، أولى القبلتين، وثانيَ المسجدين، وثالثِ المساجدِ التي تُشدُّ إليها الرحالُ، نُهنئُ المسلمين في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، وشعبَنا الفلسطينيَّ في الوطنِ وفي الشتاتِ، بحلولِ هذا الشهرِ المباركِ، كما نُهنئُ القيادةَ الفلسطينيةَ، وعلى رأسِها سيادةُ الأخِ الرئيسِ محمود عباس حفظَهُ اللهُ، رئيسُ دولةِ فلسطينَ، بحلولِ هذا الشهرِ الفضيلِ، سائلين الله العلي القدير أن يجعله شهر خير ورحمة ومغفرة، وأنْ يُعينَنا على صيامِهِ وقيامِهِ وأنْ يتقبلَّهُ منا، وأنْ يُعيدَهُ على الأمةِ الإسلاميةِ بالنصرِ والعزةِ والخيرِ والبركاتِ، ونسألُهُ سبحانَهُ أنْ يتقبلَ شهداءَنا في عليين، وأنْ يُيَسِرَ الفرجَ القريبَ لأسرانا البواسلِ، وأنْ يحميَ قدسَنَا وأقصانا مِنْ عبثِ العابثين".

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