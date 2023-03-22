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شاهد.. ما الذي يحمله الرئيس الصيني لروسيا وتخشاه امريكا؟

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس المركز الثقافي الروسي العربي الدكتور مسلم شعيتو، ان هناك تطورا واضحا في العلاقة الاقتصادية ما بين روسيا والصين بعد زيارة الرئيس الصيني لموسكو مع وفد كبير جداً الذي يمثل كل القطاعات الاقتصادية بالاضافة الى وزير دفاعه.

وقال شعيتو في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الرئيس الصيني اعلن خلال زيارته لموسكو انه يحمل مشاريع اقتصادية سياسية اجتماعية وتحديداً في مسألة اوكرانيا الذي يحمل برنامجاً يقترحه على الغرب قبل روسيا.

واوضح، ان الصين قالت ان برنامجها بخصوص اوكرانيا اذا رفضه الغرب فانها ستكون حِلاً من كل تعهداتها وارتباطاتها الاقتصادية والسياسية مع الغرب وبالتالي ستدخل مع روسيا في خندق واحد اجبرتهما بذلك الولايات المتحدة على ان يكونان به.

واضاف ان العلاقة الاقتصادية بين الصين وروسيا تتمثل في خط السيل الذي يذهب الى الصين قد تجاوز كل الارقام المعهودة، وبناء المحطات النووية للطاقة في الصين من قبل روسيا، التبادل في المناورات العسكرية والهبوط في المطارات المشتركة، والمناورات المشتركة مع ايران ومع جنوب افريقيا، اضافة الى الكثير من المشاريع.

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