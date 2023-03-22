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كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

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