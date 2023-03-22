مطار حلب الدولي يخرج عن الخدمة إثر عدوان اسرائيلي

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في حلب ان 4 صواريخ اسرائيلية استهدفت مطار حلب الدولي فجر اليوم.

وأکدت مراسلة العالم ان مدير الطيران الدولي باسم منصور اعلن خروج المطار عن الخدمة حتی اصلاح الاضرار الناجمة نتيجة الاعتداء.

وتسبب الاعتداء بأضرار مادية وخسائر في مدرجات المطار وسارعت کوادر المؤسسة العامة للطيران المدني باصلاح الأضرار بالتعاون مع الشرکات الانشائية لاعادة المطار الی العمل والخدمة خلال فترة قصيرة.

ويُستخدم مطار حلب الدولي وجهة رئيسية لاستقبال طائرات المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى البلاد بعد زلزال السادس من فبراير/ شباط.

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي دأب في السنوات الأخيرة على تنفيذ ضربات جوية متكررة ضد مواقع مختلفة في سوريا، أدت إلى مقتل عدد من المدنيين والعسكريين السوريين، وسبق أن أخرج قصف إسرائيلي مشابه مطار دمشق الدولي من الخدمة، ثم عملت السلطات المعنية على إصلاحه.