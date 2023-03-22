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تهديد بوجود قنبلة يغلق محكمة مانهاتن قبل جلسة دعوى ضد ترامب

تهديد بوجود قنبلة يغلق محكمة مانهاتن قبل جلسة دعوى ضد ترامب
الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

تم إغلاق محكمة في مانهاتن بسبب تهديد بوجود قنبلة حيث كان من المقرر أن تبدأ جلسة استماع تتضمن دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

العالم - الامیرکیتان

وحققت الشرطة في التهديد وتم إغلاق المحكمة وتفتيشها، لتؤكد السلطات الأمنية في وقت لاحق أن "التهديد لا أساس له".

واشارت مصادر صحفية امريكية ان التهديد جاء في الوقت الذي كان قاض في المحكمة المدنية بالولاية يستعد لبدء جلسة الاستماع في قضية ترامب، لكن المتحدث باسم المحكمة لوسيان تشالفين قال إنه "ليس هناك ما يشير إلى أن التهديد كان مرتبطا بشكل مباشر بقضية ترامب"، مشيرا إلى أن المحكمة أغلقت وتم تفتيشها لنحو نصف ساعة قبل استئناف الإجراءات، بما في ذلك جلسة استماع ترامب.

يذكر أن القضية المدنية البالغة 250 مليون دولار المرفوعة ضد ترامب من قبل المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس لا علاقة لها بتحقيق هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، حول دفع ترامب أموالا لشراء صمت ممثلة إباحية، والذي قد يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية ضد الرئيس السابق.

ورفعت جيمس دعوى قضائية ضد ترامب ومنظمة ترامب وأطفاله العام الماضي بشأن الاحتيال المالي المزعوم، مدعية أن ترامب كذب بشأن قيمة أصوله لتضخيم صافي ثروته وتأمين صفقات تجارية أفضل. ونفى ترامب والمتهمون الآخرون هذه المزاعم.

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تهديد بوجود قنبلة يغلق محكمة مانهاتن قبل جلسة دعوى ضد ترامب

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