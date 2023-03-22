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إلقاء القبض على إرهابيين من الخلايا النائمة في العراق

إلقاء القبض على إرهابيين من الخلايا النائمة في العراق
الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، عن الإطاحة بعشرة إرهابيين من الخلايا النائمة.

العالم - العراق

وذكر بيان للوكالة أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على عشرة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/ارهاب)"، مبيناً، أن "اثنين منهم عملا بمايسمى كتبية الانتحاريين وهما ضمن الخلايا النائمة وارتداء الأحزمة الناسفة، فيما عمل ماتبقى من الملقى القبض عليهم في نصب السيطرات الوهمية وزرع العبوات الناسفة لاستهداف القوات الأمنية و المواطنين".
وأضاف البيان، أن "عمليات إلقاء القبض تمت وفق معلومات استخباراتية ومذكرات قبض أصولية"، لافتاً إلى، أنه "جرى تدوين أقوال الإرهابيين ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

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إلقاء القبض على إرهابيين من الخلايا النائمة في العراق

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