مجلس النواب الأردني يصوت بطرد سفير الإحتلال "الإسرائيلي" من عمّان

العالم - الأردن

وقال رئيس مجلس النواب الاردني، أحمد الصفدي، خلال جلسة للمجلس: "إننا في مجلس النواب نطالب الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال خريطة ما يُسمى "إسرائيل" تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة".



واعتبر الصفدي أن "هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، ويشكل خرقاً" لمعاهدة السلام بين الأردن و"إسرائيل" الموقعة عام 1994، وللأعراف الدولية، حسب قناة "المملكة".



وتحدث وزير مالية الاحتلال الصهيوني بتسلئيل سموتريتش من فوق منصة في باريس تحمل خريطة للكيان تضم حدود الاردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، وادعى: "لا يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية ولا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني".



وشهدت جلسة مجلس النواب الاردني، الأربعاء، "غضبا" على تصريحات وزير المالية الصهيوني، وعبروا عن "رفضهم وإدانتهم مثل هذه التصريحات التي تعبر عن فكر ومضمون الصهيونية المتطرف".



وتحولت الجلسة من جلسة تشريعية إلى جلسة نقاش عام عبر فيها النواب عن مواقفهم حيال تصريحات الوزير الصهيوني.



وطالبت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، بإعادة النظر بالاتفاقية الموقعة بين الأردن والكيان. وأدانت اللجنة استخدام الوزير الصهيوني، خريطة للكيان تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة.