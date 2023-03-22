الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣
٠١:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 22-03-2023

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 22-03-2023

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 21-03-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 21-03-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موسكو: الغرب لم يقدم للسوريين سوى المؤامرات

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 22-03-2023

برلماني بحريني: إستئناف رحلات الطيران مع إيران قريبا

بالفيديو.. إيران: جماهير غفيرة تجتمع في الحضرة الرضوية بمناسبة بدء العام الجديد

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 22-03-2023

رئيسي يهنئ قادة الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك