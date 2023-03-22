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موسكو: الغرب لم يقدم للسوريين سوى المؤامرات

موسكو: الغرب لم يقدم للسوريين سوى المؤامرات
الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس مجلس الدوما الروسي "ألكسندر باباكوف" أن الغرب الجماعي لم يتراجع للحظة عن تشديد الحصار ضد الشعب السوري، في الوقت الذي يعاني فيه السوريون من عواقب كارثة الزلزال الطبيعية التي ضربت البلاد.

العالم - سوريا

ونقلت وكالة سانا عن "ألكسندر باباكوف" قوله: “إن مزاعم تقديم مساعدات إلى سورية من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة هي ضرب من الخيال”، لافتاً إلى أن آخر ما يفكر به الغرب الجماعي هو تقديم المساعدات للسوريين، فهو لم يقدم لهم سوى المكائد والمؤامرات.

ولفت باباكوف إلى أن مواقف الغرب ليست منحازة فحسب، وإنما هي مواقف هدامة لا تحترم آراء وتطلعات الدول والشعوب، مضيفاً: إنه إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها من الدول الأوربية تقدم المساعدة بصورة انتقائية فليس في هذا أي شيء جديد، وإنما يؤكد مرة أخرى فحوى السياسة الغربية الموجهة بالدرجة الأولى نحو قمع حرية واستقلال وسيادة الشعوب وإخضاعها لأشكال مختلفة من أنظمة الاستعمار الجديد.

وشدد باباكوف على أن امتناع الولايات المتحدة وحلفائها عن تقديم المساعدات إلى المتضررين من كارثة الزلزال في سورية يعني أنهم مستعدون لتقديم هذه الحصص من المساعدات لدعم الإرهاب، واعتماد الاستفزازات ضد سورية والبلدان الأخرى المناهضة للسياسات الغربية.

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