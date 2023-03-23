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شاهد.. "الديانة الابراهيمية" مشروع خبيث لتحقيق مآرب سياسية

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، إنه يرفض رفضا قاطعا دعاوى دمج الديانات الثلاث، مؤكدا على أن رفضه هذا “لا يتعارض مع التعاون في المشتركات بين الأديان”.

ويعد بيان الأزهر أول تعليق منه حول “الدعاوى حول تكوين كيان عقدي يجمع الديانات السماوية الثلاثة في دينٍ واحد تحت مسمى الديانة الإبراهيمية”.

وغردت اميرة: الأزهر يعلن رفضه القاطع لما يسمى «الديانة الإبراهيمية» ودعاوى دمج الديانات، مطالبا الداعين لهذا التوجه أن يبحثوا عن طريق آخر يحققون به مصالحهم.

وكتب عبد الله الحكيمي: رفض الازهر او غيره من المراجع الاسلامية المتعددة لما يسمى"الديانة الابراهيمية" ينطلق من انه لايوجد شئ اسمه ديانة ابراهيمية اصلا، فالدين واحد وكله لله، ونبي الله ابراهيم لم يحمله الله رسالة او كتاب ليبلغه للعالمين، وانما له ملة او طريق لتوحيد الخالق ورفض الشرك بالله يتبعها المؤمنون.

وقال عرب جورنال: الأزهر: الديانة الابراهيمية مطية لتحقيق مآرب سياسية.

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