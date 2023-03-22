مساعد الخارجية الايرانية: نوظف جميع طاقاتنا لتسوية القضايا الإقليمية سلميا

العالم - إيران

وقال علي باقري كني، المساعد السياسي لوزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، في مؤتمر صحفي في يريفان اليوم الاربعاء، إن تطوير العلاقات مع الجيران من أولويات السياسة الخارجية الإيرانية، وإن أرمينيا لها أهمية كبيرة في هذه السياسة.

وحسب تقرير أرمن برس، قال باقري: أنا موجود في أرمينيا بدعوة من زميلي باعتباري جزء من المشاورات وقد اجريت أمس واليوم مباحثات بناءة مع زميلي الأرميني وكذلك مع وزير خارجية أرمينيا.

وأضاف: تم التأكيد في هذه المحادثات على موقف إيران الثابت من قضية إرساء سلام دائم في المنطقة وأكدنا في لقاءاتنا أن إيران شريك موثوق به في إرساء السلام والأمن.

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن "دول المنطقة هي الضامن للسلام والاستقرار، ووجود القوات الأجنبية لا يمكن أن يضمن الاستقرار والسلام لأن هذه القوى تسعى لتحقيق مآرب أخرى".

وبحسب أرمن برس، قال باقري ردا على سؤال حول "الحصار الحالي لممر لاتشين من قبل جمهورية أذربيجان واحتلال أراضي أرمينيا المستقلة" وروايات مزيفة: أعتقد أن قادة الدول في المنطقة هم من الحكمة بدرجة أنهم يختارون الحوار لحل القضايا وأن إيران ستوظف كل طاقاتها وإمكانياتها لحل القضايا من خلال الحوار السلمي.

وكتب علي باقري المساعد السياسي لوزارة الخارجية، عبر تويتر عن زيارته ليريفان يوم الثلاثاء: "لم تمر ساعات قليلة منذ اليوم الأول من العام الجديد، حتى بدأت الحركة السريعة للجهاز الدبلوماسي مع التركيز على "ترسيخ سياسة الجوار" وأولوية "منطقة القوقاز" وأنا ذاهب إلى يريفان ظهر اليوم في زيارة عمل تستغرق يومين بدعوة من نظيري الأرميني. "‫

وفي العام الماضي زار وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان يريفان وافتتح القنصلية مع نظيره الأرمني الإيرانية العامة في كابان.