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وزير دفاع صنعاء: صبرنا بدأ ينفد وقد نضطر لاعتماد معادلة الميناء بالميناء

وزير دفاع صنعاء: صبرنا بدأ ينفد وقد نضطر لاعتماد معادلة الميناء بالميناء
الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي أن حالة اللا سلم واللا حرب القائمة لن تطول، وأن صنعاء لن تقبل بالمواقف المنقوصة والملتوية.

العالم - اليمن

وبحسب موقع "المسيرة" فقد جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته اليوم الأربعاء، في مراسم تخرج دفعات عسكرية بالمنطقة العسكرية الخامسة.

وقال اللواء العاطفي: "لن نقبل بالمواقف المنقوصة وخنق الاقتصاد لذا نكرر النصح بأننا لن نقبل باستمرار حصار موانئنا".

ولفت إلى أن القوات المسلحة اليمنية مضطرة إلى اعتماد معادلة الميناء بالميناء إن اقتضت الضرورة لفك الحصار.

وحذر وزير الدفاع قائلاً: "صبرنا بدأ ينفد، وإذا استمر التغابي من دول العدوان فعليهم أن ينتظروا الرد المؤلم والموجع"، مؤكداً أن "صنعاء مع السلام الكامل والمشرف والعادل، لكن الطرف الآخر ينتهج الاحتيال والمواقف الملتوية".

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