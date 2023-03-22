محافظ المهرة يحذر من تحركات امريكية مشبوهة لنهب الثروات النفطية

وبحسب وكالة (سبأ) قال المحافظ الفرجي: "إن تكرر الزيارات العسكرية الأمريكية، لمحافظة المهرة انتهاك سافر للسيادة اليمنية، ويندرج ضمن مخطط أمريكي لنهب موارد وثروات اليمن النفطية"، مؤكدًا أن التواجد الأمريكي السعودي الإماراتي هدفه تهريب النفط الخام اليمني عبر أنابيب يجري التخطيط لمدها في المناطق القريبة من آبار النفط بمحافظة المهرة.

وأشار محافظ المهرة إلى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة للمواطنين بالمحافظة وكذا الوضع الإنساني العام وما يشهده من حالة إحباط في ظل الاحتلال السعودي الإماراتي ومن ورائهما التدخل الأمريكي السافر وأطماعه في إيجاد موطئ قدم دائم لنهب الثروات.

وأضاف: أن "التدخل الأمريكي في المهرة بات مفضوحاً وجلياً من خلال دوره المباشر في التخطيط والترتيب للعدوان والحصار على اليمن"، لافتاً إلى الإصرار الأمريكي لإقامة قواعد عسكرية في المهرة لأهميتها الجيوسياسية الكبيرة على مستوى الإقليم.

وحمّل المحافظ الفرجي مرتزقة العدوان وسلطات الاحتلال في الغيظة، المسؤولية الكاملة عمّا ستؤول إليه الأوضاع نتيجة التحركات المتكررة للوفد العسكري الأمريكي بالمحافظة.

وأشار إلى حالة الانتهازية للمحتلين الذين استغلوا معاناة المواطنين نتيجة الأوضاع المعيشية في المحافظات المحتلة، وخاصة المهرة، واستخدم ما يمتلكه من ترسانة عسكرية في إرهاب المواطن وبسط سيطرته على مختلف القطاعات المدنية والخدمية والعسكرية ونهب الثروات.

وأوضح أن الاحتلال بعد فشله في كسب ولاءات بعض الشخصيات والقبائل بالمهرة لجأ إلى تقديم الإغراءات المالية في محاولة منه لكسب حاضنة له في المحافظة، مؤكدا أن كل محاولات المحتل ستبوء بالفشل وسيثبت أبناء المهرة قوة الانتماء والولاء لوطنهم.

ودعا أحرار المحافظات الجنوبية والشرقية، إلى رفض التواجد الاحتلالي بكافة اشكاله، مهيباً بهم وخاصة أبناء المهرة سرعة التحرك وتفعيل دور المقاومة الميدانية في مواجهة التحركات المشبوهة لقوى الغزو والاحتلال.