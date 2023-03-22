الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣
٠٥:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

جنود الاحتلال يعتقلون 6 شبان من رام الله وأريحا

جنود الاحتلال يعتقلون 6 شبان من رام الله وأريحا
الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء الأربعاء، ستة شبان، أحدهم عقب إطلاق النار على مركبته، في رام الله وأريحا، في الضفة الغربية.

العالم-فلسطين

وقال مصدر محلي: إن قوات الاحتلال أوقفت مركبة فلسطينية كان يستقلها أربعة شبان قرب “النقطة العسكرية” المقامة على مدخل قرية النبي صالح شمال غربي رام الله، واعتقل منها 4 شبان، عقب تفتيش المركبة والعبث بمحتوياتها.

وأشار المصدر إلى أن جنود الاحتلال نقلوا المعتقلين إلى داخل النقطة العسكرية.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء الأربعاء، شابين أثناء وجودهما قرب البحر الميت، جنوب أريحا.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد نادر أبو قطام من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وآخر من بيت لحم قرب البحر الميت.

وتداول نشطاء قطع فيديو لشرطة الاحتلال وهي تعتقل شابا فلسطينيا عقب إطلاق النار على مركبته قرب منطقة البحر الميت، دون أن يُصيبه بالرصاص.

وفجر الأربعاء وصباحه، اعتقلت قوات الاحتلال 29 مواطنًا خلال حملة دهم واسعة نفذتها في أرجاء الضفة الغربية المحتلة.

روابط ذات صلة

عريضة وقعها 200 ألف.. دمّروا الفصل العنصري وليس منازل الفلسطينيين

الفصائل الفلسطينية تحذّر إدارة سجون الاحتلال من المساس بالأسرى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

امريكا تزود الجيش المصري بأسلحة متطورة جديدة

البخيتي يحذر ابوظبي من ضربة قادمة

ما مصير 'العليمي' بعد إعادة الإمارات قيادات الانتقالي لعدن

أوكرانيا تعاقب كيانات اقتصادية في دولة الإمارات بسبب علاقاتها مع روسيا

مكتب قائد الثورة الإسلامية يعلن يوم غد الخميس غرة شهر رمضان المبارك

بالفيديو.. الجاليات الإسلامية في تركيا تتسوق حاجيات رمضان من الأسواق العربية