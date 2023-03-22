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امريكا تزود الجيش المصري بأسلحة متطورة جديدة

امريكا تزود الجيش المصري بأسلحة متطورة جديدة
الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة المصرية استلامها 3 لانشات مرور بعيد الطراز (سيكلون) من القوات البحرية الأمريكية.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" تعد لنشات المرور البعيد من طراز (سيكلون) من أحدث الوحدات المتطورة فى البحرية الأمريكية، حيث تعد بمثابة إضافة جديدة للقوات البحرية المصرية حسب قولها.

وسلمت البحرية الأمريكية السفن الساحلية السابقة للدوريات وهي USS Hurricane (PC 3) وUSS Sirocco (PC 6) وUSS Thunderbolt (PC 12) بعد أن أبحرت من البحرين حيث مقر القيادة المركزية للبحرية الأمريكية، في رحلة استغرقت شهرا حول شبه الجزيرة العربية، من يناير إلى فبراير الماضي.

وبحسب بيان صادر عن القيادة المركزية للبحرية الأمريكية، عمل أفراد الطاقمين خلال فترة عبور السفن الحربية التي بلغت 4000 ميل إلى الإسكندرية، جنبا إلى جنب لإبحار السفن الثلاث بأمان في رحلة شملت زيارات إلى ميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة، والدقم في سلطنة عمان، وجيبوتي، وبرنيس في مصر، مرورا بقناة السويس، وصولا إلى الإسكندرية.

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