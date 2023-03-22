باقري: سياسة إيران تجاه الجوار مؤشر على إرساء السلام في المنطقة

العالم - إيران

والتقى باقري الذي يزور يريفان، وزير الخارجية الأرميني آرارات ميرزويان وأمين مجلس الأمن القومي الأرميني آرمن غريغوريان.

وأشار باقري خلال لقائه وزير الخارجية الأرميني إلى أهمية الأواصر التاريخية بين الشعبين الإيراني والأرميني لدورها في تعزيز العلاقات بين طهران ويريفان، وأضاف أن العلاقات بين إيران وأرمينيا ليست ضد أي طرف في المنطقة كون إيران تؤكد دوما على تعزيز الأمن والاستقرار الشامل في منطقة القوقاز.

وقال إن الاجانب يبحثون عن مصالحهم في القوقاز وحتى يستغلون طاولة الحوار كوسيلة لزعزعة الأمن واثارة التوتر.. إن إرساء الأمن والاستقرار في القوقاز يمثل سما قاتلا للکیان الصهیونی المعتدي لأن انعدام الأمن في المنطقة يصب لصالحه لذلك يسعى دوما وراء تقويض الأمن فيها.

وفي جانب آخر من حديثه أشار باقري إلى العلاقات السياسية المتينة بين إيران وأرمينيا والمسار المتنامي للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي اهتماما خاصا بتعزيزالعلاقات مع دول الجوار خاصة أرمينيا وأن زيارته لأرمينيا في اليوم الأول من العام الإيراني الجديد ترمز إلى اهتمام إيران الخاص بقضايا منطقة القوقاز.

* إيران مستعدة لاستضافة اجتماع وزراء خارجية 3+3

وأكد باقری أيضا خلال لقائه غريغوريان على وجهة نظر إيران المبدئية القائمة على ضرورة احترام الحدود الدولية والسيادة الوطنية لدول المنطقة والعمل على الحل السلمي لقضايا المنطقة، وأضاف أن: الأمن يوفر الأرضية لتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة لذلك يجب إبعاد الأجانب عن تحقيق الأمن في المنطقة.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لاستضافة اجتماع وزراء خارجية إيران وأرمينيا وآذربيجان وجورجیا وترکیا و روسیا (3+3) في مستقبل قريب.

من جانبه رحب غريغوريان بمبادرة إيران، وأضاف أن يريفان ترحب بمبادرات إقليمية لإرساء الأمن و الاستقرار في المنطقة وتدعم استضافة إيران لاجتماع مجموعة 3+3.

كما هنأ وزير الخارجية الأرميني خلال اللقاء عيد النوروز وبدء العام الإيراني الجديد وأعرب عن أمله في أن تشهد العلاقات بين إيران وأرمينيا مزيدا من التقدم.

يذكر أن باقري وصل أمس الثلاثاء إلى يريفان تلبية لدعوة رسمية من نظيره الأرميني للمشاركة في اجتماع المشاورات السياسية بين إيران وأرمينيا.