الأسرى يعلّقون إضرابهم بعد تراجع الاحتلال عن إجراءاته العقابية بحقهم

العالم - خاص بالعالم

وفي الدقائق الاخيرة تم الاعلان عن تجميد قرار الاضراب عن الطعام بعد خضوع ادارة السجون لصمود الاسرى والعودة عن العقوبات التي فرضتها بقرار من وزير الامن القومي الاسرائيلي بن جفير وبموافقة من حكومة نتنياهو.

قرار الاحتلال الاسرائيلي جاء في اثر التهديدات من فصائل وقوى المقاومة الفلسطينية والتي هددت بان المساس بالاسرى الفلسطينيين سيقود الى تفجير الاوضاع في الاراضي الفلسطينية.

وبات واضحا من النقاش الذي شهدته اروقة الحكم في تل ابيب ان كيان الاحتلال للاسرائيلي غير مستعد لمعركة قد تفتح على عدة جبهات وعليه اضطر ان يتراجع خطوة للوراء



الاحتلال في هذه المعركة اثبت انه غير قادر على تحمل خسائر المواجهة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...