رمضان في إيران عادات متنوعة وتقاليد تختلف من قومية إلى أخرى

العالم - خاص بالعالم

لكن الاجواء الايمانية لايام الشهر الفضيل لا يكتمل الا بالوقوف الا عند القلب المعنوي النابض في ايران وهي الروضة الرضوية المقدسة.

وقال أحد الزائرين:"اظن بأني واقف في افضل نقطة في الكون و جنبا بجنب الامام الرضا علیه السلام خاصة في الشهر الذي يستضيفنا البارئ في وهو شهر رمضان".

وقالت زائرة:"واحدة من اجمل الاحاسيس هي ان تكون في أفضل مكان وفي افضل زمان.. فها نحن في ايام الشهر الفضيل وقرب مضجع انيس النفوس".

وربما هذه البقعة القرانية الاكثر اقامة للمجالس القرانية في ايران، حيث تتوزع جلسات تلاوة القران الكريم على مدار الساعة في باحات واروقة العتبة الرضوية المقدسة.

وللزائر حرية اختيار الوقت المناسب للمشاركة في المحافل الصباحية أو المسائية.

لم تكن هذه البرامج حكرا للايرانيين بل شرعت الروضة الرضوية المنورة ابوابها أمام المؤمنين من ارجاء العالم ويتحدث المسؤول عن برامج الزوار الاجانب في العتبة الرضوية عن تنظيم برامج خاصة للاجانب في الشهر الفضيل.

مدينة مشهد المقدسة التي تعد القلب المعنوي النابض في ايران تحتضن زوار الامام الرضا علیه السلام في ايام الشهر الفضيل.

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