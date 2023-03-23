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أمير عبداللهيان: إيران تعارض استمرار الحرب في أوكرانيا

أمير عبداللهيان: إيران تعارض استمرار الحرب في أوكرانيا
الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره السويسري إجنازيو كاسياس أن إيران تعارض استمرار الحرب في أوكرانيا وهي مستعدة للمساهمة في تسريع التوصل إلى حل هذه الأزمة عبر تقديم أية مساعدة ممكنة.

العالم - إيران

كما تطرق الوزيران خلال هذا الاتصال الهاتفي إلى أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وشكر أميرعبداللهيان نظيره السويسري لرسالة تهنئته بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد وكذلك حلول شهر رمضان المبارك.

كما أشار أميرعبداللهيان إلى العلاقات الجيدة والتاريخية بين إيران وسويسرا مبديا استعداد طهران لاستضافة الجولة الثالثة للجنة المشتركة بين البلدين.

كما ثمن أميرعبداللهيان جهود الحكومة السويسرية كراعية للمصالح الإيرانية في السعودية وأشار إلى آخر مستجدات العلاقات الإيرانية السعودية قائلا "إننا مستعدون لعقد اجتماع مع الجانب السعودي في الموعد المتفق بشأنه، بهدف إعادة فتح سفارتي البلدين."

من جانبه اعتبر وزيرالخارجية السويسري الاتفاق الإيراني السعودي لاستئناف العلاقات الدبلوماسية نقطة تحول للسلام والاستقرار في المنطقة.

واعتبر كاسياس العلاقات السويسرية الإيرانية بالإيجابية وأبدى ترحيبه بعقد لقاء ناجح للبلدين لإجراء مشاورات سياسية.

كما رحب وزير الخارجية السويسري بموقف إيران للمساهمة في إحلال السلام في أوكرانيا.

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