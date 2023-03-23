قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال نفذ حملة مداهمات واسعة لعدد من المنازل في بلدة مادما جنوب نابلس، وخاصة منازل أقارب منفذ عملية إطلاق النار في حوارة مؤخرا الشاب المعتقل ليث نصار، وتخريب محتوياتها، دون تسجيل أي حالة اعتقال.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين نادر حمايل، وموسى معالي، من بلدة بيتا، والأسير المحرر حمدي خطاطبة من بلدة بيت فوريك.

وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال محمد دنديس، عقب اقتحام منزله في منطقة عيصي غرب المدينة، فيما اعتقلت نصري الجعبة ونجله مالك بعد اقتحام منزلهما وتحطيم محتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى الجريح محمد يوسف أبو صفية من بلدة بيت سيرا قضاء رام الله. كما اعتقلت القوات بدر محمد حسين غوادرة من بلدة بير الباشا جنوب جنين، وذلك عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

يأتي ذلك في وقت أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن مركبة لمستوطن تعرضت فجر اليوم الخميس، لإطلاق نار من قبل مسلحين قرب مستوطنة "آدم" ما بين رام الله والقدس المحتلة. وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن إطلاق النار لم يوقع أي إصابات، لكن المركبة تعرضت لأضرار طفيفة. وأشار إلى أنه جرت عملية تمشيط بحثا عن المنفذين.