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وزراء خارجية دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي يرحبون بالاتفاق السعودي الايراني ويطالبون باستمرار التعاون وحل الخلافات مع طهران سلميا

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

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