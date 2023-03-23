إتفاق تبادل الأسرى.. هل يكون مقدمة لاتفاق شامل؟ 

العالم - المشهد اليمني

الاتفاق الذي جرى توقيعه بعد عشرة ايام من المفاوضات التي رعتها الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمر، من المقرر أن يجرى تنفيذه خلال ثلاثة اسابيع على أن تستأنف المفاوضات بنفس الخصوص في شهر ايار المقبل، وقال رئيس وفد حكومة صنعاء عبدالقادر المرتضى إنه تم الاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل سبعمئة وستة من أسرى حكومة صنعاء، و181 من أسرى الطرف الآخر، بينهم سعوديون وسودانيون.

الى ذلك اعلنت القوات اليمنية ان دفاعاتها تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع وينغ لونغ2 صينية الصنع تابعة لتحالف العدوان وذلك بعد قيامها باختراق الأجواء اليمنية.

هذا بينما قالت وسائل اعلام يمنية إن جبهات القتال في منطقة حريب بمأرب شهدت قتالا عنيفا بين القوات اليمنية ومرتزقة العدوان مضيفة أن القوات اليمنية سيطرت على العديد من المناطق هناك.

ناقش برنامج "المشهد اليمني" في أحدث حلقاته هذه المواضيع مع كل من عضو الوفد اليمني المفاوض حميد عاصم، والاعلامي اليمني اسماعيل المحاقري.

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