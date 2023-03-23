الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣
٠٤:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

إتفاق تبادل الأسرى.. هل يكون مقدمة لاتفاق شامل؟ 

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

أفضت المفاوضات التي جرت في سويسرا بين الاطراف اليمنية وممثلين عن دول تحالف العدوان الى اتفاق بشان تبادل الاسرى حيث اتفقت الاطراف على صفقة لتبادل 887 اسيرا ومعتقلا بين الطرفين.

العالم - المشهد اليمني

الاتفاق الذي جرى توقيعه بعد عشرة ايام من المفاوضات التي رعتها الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمر، من المقرر أن يجرى تنفيذه خلال ثلاثة اسابيع على أن تستأنف المفاوضات بنفس الخصوص في شهر ايار المقبل، وقال رئيس وفد حكومة صنعاء عبدالقادر المرتضى إنه تم الاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل سبعمئة وستة من أسرى حكومة صنعاء، و181 من أسرى الطرف الآخر، بينهم سعوديون وسودانيون.

الى ذلك اعلنت القوات اليمنية ان دفاعاتها تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع وينغ لونغ2 صينية الصنع تابعة لتحالف العدوان وذلك بعد قيامها باختراق الأجواء اليمنية.

هذا بينما قالت وسائل اعلام يمنية إن جبهات القتال في منطقة حريب بمأرب شهدت قتالا عنيفا بين القوات اليمنية ومرتزقة العدوان مضيفة أن القوات اليمنية سيطرت على العديد من المناطق هناك.

ناقش برنامج "المشهد اليمني" في أحدث حلقاته هذه المواضيع مع كل من عضو الوفد اليمني المفاوض حميد عاصم، والاعلامي اليمني اسماعيل المحاقري.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

البخيتي يحذر ابوظبي من ضربة قادمة

إيران ترحب بالاتفاق حول تبادل اسرى الحرب في اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بانوراما: ايران والجوار...لغة الحوار لإذابة أزمات المنطقة، والصراع داخل كيان الاحتلال..احتجاجات وتصعيد

بالفيديو.. الأسرى يعلّقون إضرابهم بعد تراجع الاحتلال عن إجراءاته العقابية بحقهم

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 23-03-2023

صندوق النقد:لبنان في وضع خطير للغاية

العراق يدعو الصليب الأحمر إلى دعم جهوده لإنهاء ملف المفقودين

للمرة الأولى منذ سنوات.. دول عربية على موعد مع رمضان ربيعي ماطر