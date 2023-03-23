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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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رويترز: سوريا والسعودية وافقتا على معاودة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات لأكثر من عشر سنوات
5 قتلى و33 مفقودا على الأقل في غرق 4 مراكب لطالبي لجوء أفارقة قبالة سواحل تونس
بعثة صندوق النقد الدولي: لبنان في وضع شديد الخطورة
وزير الاقتصاد الايراني: ايران حققت أعلى مستوى من صادراتها النفطية خلال العامين الماضيين
متحدث القوات المسلحة اليمنية خلال مناورة"الصمود في وجه العدوان": هذه المناورة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وهي تأتي في إطار إعلان جهوزية قواتنا
لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة: الرسالة الأولى لأسرانا وجيشنا الذي يُثبت دومًا جهوزيته الكاملة ووحدة صفه المتين؛ فلكم منا كل التقدير والاعتزاز
مراسلة العالم: مصادر صحفية فلسطينية تقول ان شهيد طولكرم هو قائد كتيبة الرد السريع التي أعلن عن تشكيلها قبل أشهر قليلة
مراسلة العالم: الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد الشاب أمير عماد أبو خديجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على طولكرم
لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة: على عدونا الغاشم أن يدرك ويتفهم جيدًا أن الأسرى ليسوا وحدهم، وليسوا لقمةً سائغة لكل عابرٍ على أرضنا
وزارة الاسرى والمحررين: الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه بسجون الاحتلال لليوم الـ 47 وهو في وضع صحي متدهور جدا ويعاني من الام حادة بالمفاصل
وزير الاقتصاد الايراني: ايران حققت أعلى مستوى من صادراتها النفطية خلال العامين الماضيين
الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.