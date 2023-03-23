للمرة الأولى منذ سنوات.. دول عربية على موعد مع رمضان ربيعي ماطر

العالم-السعودية

ففي السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، ارتفاعا بدرجات الحرارة على معظم مناطق السعودية خلال شهر رمضان، وهطولا للأمطار على نحو أعلى من المعدل الطبيعي.

أما في الإمارات، فقد أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرا قال فيه، إن شهر رمضان هذا العام يأتي في الربع الأخير من شهر مارس، وتعتبر هذا الفترة ضمن الفترة الانتقالية الأولى "الربيع"، ما بين فصلي الشتاء والصيف.

ومن المتوقع أن يكون الطقس في نهار رمضان معتدل الحرارة على أغلب المناطق خلال النصف الأول من الشهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع في النصف الثاني، وسيكون معتدلا إلى لطيف الحرارة بوجه عام أغلب ليالي الشهر المبارك، ويكون مائلا للبرودة في النصف الأول منه على الدولة خلال الليل وعند ساعات الفجر.

وفي البحرين، أفاد موقع "أوال ويذر" لإلكتروني المهتم بحالة الطقس بأن شهر رمضان المبارك قد يبدأ بانخفاض في درجات الحرارة في البلاد.

وأوضح الموقع أن طقس البحرين سيكون خلال شهر رمضان حافلا بالأمطار الموسمية المباغتة حتى حلول عيد الفطر.

أما في قطر فقد أفاد موقع "طقس العرب" بأن أول أسبوعين من شهر رمضان ستشهد فيهما الدوحة أجواء صافية إلى غائمة مع احتمال هطول للأمطار نهاية الأسبوع الأول من الشهر.

وتتراوح درجات الحرارة في أول أسبوعين من شهر رمضان في قطر ما بين 27 و31 خلال ساعات النهار، و19 إلى 24 خلال ساعات الليل، ما يعني اعتدال الحرارة خلال النصف الأول من رمضان.

وفي الكويت من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في الكويت معتدلة في أول أسبوعين من رمضان وتشهد حالة الطقس هطولا لأمطار موسمية في نهاية الأسبوع الأول.

ووفق توقعات موقع "طقس العرب" فتتراوح درجات الحرارة بالكويت في أول أسبوعين من رمضان ما بين 23 و29 درجة خلال ساعات النهار، و18 إلى 21 درجة خلال ساعات الليل، ما يعني اعتدال الحرارة نسبيا.

كما توقع الموقع أن يكون الجو صافيا إلى غائم جزئيا في معظم أيام رمضان، على أن يتخلل الشهر بعض الأيام الغائمة كليا.

وتهطل زخات من الأمطار وأمطار رعدية على العاصمة الدوحة في يومي 26 و27 من مارس الجاري، حسب المصدر ذاته.

ولا تبتعد أجواء سلطنة عمان خلال شهر رمضان عن بقية دول الخليج الفارسي، فمن المتوقع أن تكون درجات الحرارة فيها معتدلة نسبيا بدون هطول أي أمطار، خاصة في أول أسبوعين من الشهر، حسب موقع "طقس العرب".

وأشار الموقع إلى أن درجات الحرارة في سلطنة عمان تتراوح في أول أسبوعين من رمضان ما بين 27 و31 درجة خلال ساعات النهار، و21 إلى 24 درجة خلال ساعات الليل، ما يعني اعتدال الحرارة نسبياً.

كما توقع الموقع أن يكون الجو صافيا إلى غائم جزئيا في معظم أيام رمضان دون أن يتخلل أيام الشهر أي حالة من الغبار.