ايران والجوار...لغة الحوار لإذابة أزمات المنطقة، والصراع داخل كيان الاحتلال..احتجاجات وتصعيد

العالم - بانوراما

في التفاصيل.. اعلنت الرياض أن وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" وهنأه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأضافت الوزارة في بيان أن بن فرحان اشاد بما تم التوصل اليه في اجتماع بكين وأن الوزيرين اتفقا على عقد لقاء ثنائي بينهما قريبا وذلك لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين.

من جهتها اعلنت وزارة الخارجية الايرانية أن امير عبداللهيان رحب في الاتصال الهاتفي بعودة العلاقات بين البلدين الى طبيعتها وأكد استعداد طهران لتعزيز وتمتين العلاقات مع الرياض.

وفي موضوع آخر.. خرجت مسيرات احتجاجية في مناطق مختلفة داخل الاراضي المحتلة ضد مشروع التعديل القضائي في إطار ما أطلق عليه المتظاهرون الاسرائيليون يوم الشلل الوطني. وإلى ذلك دعا ما يسمى بالحراك الجماهيري داخل كيان الاحتلال إلى عصيان يشمل كافة نواحي الحياة خلال الفترة المقبلة.

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