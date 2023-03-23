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ايران والجوار...لغة الحوار لإذابة أزمات المنطقة، والصراع داخل كيان الاحتلال..احتجاجات وتصعيد

ايران والجوار...لغة الحوار لإذابة أزمات المنطقة، والصراع داخل كيان الاحتلال..احتجاجات وتصعيد
الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما في هذه الليلة، علاقات ايران ودول الجوار حيث يعتبرها المراقبون لغة الحوار لإذابة أزمات المنطقة، والصراع داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي وتصعيد الاحتجاجات الرافضة لسياسيات "نتنياهو" فيه.

العالم - بانوراما

في التفاصيل.. اعلنت الرياض أن وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" وهنأه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأضافت الوزارة في بيان أن بن فرحان اشاد بما تم التوصل اليه في اجتماع بكين وأن الوزيرين اتفقا على عقد لقاء ثنائي بينهما قريبا وذلك لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين.

من جهتها اعلنت وزارة الخارجية الايرانية أن امير عبداللهيان رحب في الاتصال الهاتفي بعودة العلاقات بين البلدين الى طبيعتها وأكد استعداد طهران لتعزيز وتمتين العلاقات مع الرياض.

وفي موضوع آخر.. خرجت مسيرات احتجاجية في مناطق مختلفة داخل الاراضي المحتلة ضد مشروع التعديل القضائي في إطار ما أطلق عليه المتظاهرون الاسرائيليون يوم الشلل الوطني. وإلى ذلك دعا ما يسمى بالحراك الجماهيري داخل كيان الاحتلال إلى عصيان يشمل كافة نواحي الحياة خلال الفترة المقبلة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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