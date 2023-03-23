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جماهير غفيرة تشارك في تشييع الشهيد المقاوم أمير أبو خديجة بطولكرم

جماهير غفيرة تشارك في تشييع الشهيد المقاوم أمير أبو خديجة بطولكرم
الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

شاركت جماهير غفيرة ظهر اليوم الخميس، في موكب تشييع الشهيد المقاوم أمير عماد أبو خديجة (25 عاماً)، والذي ارتقى خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم.

العالم _ فلسطين

وصدحت الجماهير بهتافات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالانتقام لدماء الشهداء، منها: “بالروح بالدم نفديك يا شهيد”، وتوشح جثمان الشهيد أبو خديجة بعلم فلسطين.

وزفت حركة حماس الشهيد المقاوم أبو خديجة، مؤكدة أن ارتقاء المقاومين لن يوقف ثورتنا المجيدة دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته من مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وقالت الحركة في بيان: إن استهداف الاحتلال للمقاومين الأبطال لن يوقف مسيرة المقاومة، ولن يخيف شعبنا الذي نشدّ على يده ويد شبابنا الثائر، لمواصلة ثورتنا المجيدة في شهر رمضان شهر الجهاد والانتصارات، باستهداف الاحتلال، ومواصلة الرباط في الأقصى لحمايته من مخططات المستوطنين.

واستشهد أبو خديجة بعد محاصرة قوات الاحتلال أحد المنازل في عزبة شوفة، ومصادرة السلاح الذي كان بحوزته، قبل الانسحاب من طولكرم.

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