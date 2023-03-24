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جرائم الاحتلال في الضفة وانجازات المقاومة

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

ما تداعيات اغتيال المقاوم الفلسطيني أبو خديجة في طولكرم؟

العالم – مع الحدث

كيف سيكون الرد على جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة؟ هل يحاول العدو الهروب من انقساماته الداخلية عبر تصعيد اعتداءاته؟ أي انجازات حققته الحركة الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى الانتهاكات اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال في الضفة الغربية وانجازات المقاومة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

هيثم ابو الغزلان – قيادي في حركة الجهاد الإسلامي

نهاد ابو غوش – مدير مركز المسار للدراسات

حازم حسنين – المتحدث باسم مكتب اعلام الاسرى

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