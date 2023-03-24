سوريا.. تحليق مكثف لطيران الاحتلال الاميركي الحربي شرقي الفرات

العالم - سوريا

ونقل مراسل العالم عن عن مصادر محلية قولها، ان طيرانا مجهولا قصف عدة مناطق في مدينة دير الزور السورية، وان خمس غارات استهدفت حي هرابش السكني في مدينة دير الزور، فيما طواقم الدفاع المدني والهلال الاحمر تتوجه للمكان في ظل تحليق مكثف للطيران الأمريكي في سماء مدينة الحسكة شرقي سوريا.

واوضح المراسل ان 5 جرحى من المدنيين اصيبوا في الغارات الخمس التي استهدفت حي هرابش بدير الزور السورية.

وقد اعلنت وزارة الحرب الاميركية ان الولايات المتحدة تنفذ ضربات جوية في سوريا ردا على هجوم سابق بطائرة مسيرة أدى الى اصابة جنود أميركيين.

وكان نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ غورينوف قد اعلن في وقت سابق الخميس، عن ازدياد انتهاكات مسيّرات ما يسمى بتحالف واشنطن الدولي في سوريا، مقارنة مع العام الماضي.

وقال غورينوف في مؤتمر صحفي أنس الخميس: "تواصل أطراف ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهاكها الصارخ لبروتوكولات فك النزاع والمذكرة الثنائية بشأن السلامة الجوية في سوريا."

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، بدأت تحمل هذه الانتهاكات توجهات هادفة وطابعا منهجيا.

وأضاف: "مقارنة بالعام الماضي، ارتفع عدد الانتهاكات المتعلقة برحلات الطائرات المسيّرة وطيران التحالف بشكل كبير – حيث تم منذ بداية عام 2023 تم تسجيل 452 حالة من هذه الانتهاكات".