اليونيسف تحذر.. كل عشر دقائق يموت طفل يمني

العالم - اليمن

الحرب والظروف المعيشية والاقتصادية المهلكة تكتافت على اجساد صغيرة لا حول لها ولاقوة، حالهم كحال ابائهم الذين يعانون ويلات عدوان على بلادهم، هذا هو وضع الطفل اليمني المزري.

وفي سياق نداءات دولية لم تجد من يوليها اهتماما، ها هي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اطلقت تحذيرا من أن ملايين الأطفال اليمنيين يواجهون مخاطر متزايدة بسبب سوء التغذية إذا لم تُخصص أموال بشكل عاجل لهذا البلد الذي مزقته سنوات الحرب العجاف.

وفي بيان قالت المنظمة الأممية ان من بين احدى عشر مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في اليمن، يعاني أكثر من خمسمئة واربعين ألف طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حادًا يهدد حياتهم، مفجرة خبراً صادماً انه يموت طفل (في المتوسط) كل عشر دقائق لأسباب يمكن تجنبها.

وقالت اليونيسيف انها بحاجة ماسة إلى اربعمئة واربعة وثمانين مليون دولار في العام الحالي لمواصلة تدخلها في اليمن، البلد الأفقر في شبه الجزيرة العربية و التي زاد سنوات من الحرب تدميره اكثر.

وحذرت المنظمة أنه إذا لم تصل الأموال اللازمة فقد تضطر لتقليص مساعدتها الحيوية للأطفال الضعفاء.

يذكر انه في نهاية فبراير الماضي تعهدت الدول المانحة بتقديم مليار ومئتي الف دولار لليمنيين وهو ما أثار استياء منظمات الإغاثة الإنسانية التي كانت تطالب بأكثر من اربعة مليارات دولار.

وحسب الأمم المتحدة فإن أكثر من واحد وعشرين مليون وسبعمئة الف شخص اي حوالي ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام وتحذر المنظمة الاممية ومنظمات الإغاثة التي تفتقر إلى التمويل، بانتظام من مجاعة واسعة النطاق في البلاد.