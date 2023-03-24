ما تداعيات اغتيال المقاوم الفلسطيني أبو خديجة في طولكرم؟

العالم – ما رأيكم

وقال مراقبون للشأن الإقليمي أن جريمة الاحتلال باغتيال الشهيد امير ابو خديجة تأتي في سياق جرائم الاحتلال الصهيوني ضد قادة حركة الجهاد الاسلامي في الضفة المحتلة.

وأضاف المراقبون للشأن الإقليمي إن هذا الاغتيال يأتي ايضا ضمن العملية المستمرة منذ آذار الماضي ضد سرايا القدس وكتائبها في الضفة المحتلة وجنين وطولكرم. مشيرين الى أن الكيان الاسرائيلي يدرك جيدا بأن اصرار حركة الجهاد الاسلامي على تثوير الضفة المحتلة والقدس المحتلة هو عمل ضاغط عليه مؤكدين أن العمليات التي نفذتها المقاومة انهكت المحتل وشهدت ترحيبا من الفلسطينيين.

المراقبون للشأن الإقليمي أكدوا ان الكيان الاسرائيلي خلال الفترة المنصرمة كثّر من عمليات الاغتيارات التي طالت العديد من قادة المقاومة بما فيها حركة الجهاد الاسلامي.

وأشار المراقبون للشأن الإقليمي الى أن عملية الاغتيالات لم تختصر على الاراضي الفلسطينية فحسب بل نفذت ايضا في سوريا ضد قادة المقاومة، مشيرين الى استمرار نضال المقاومة ضد الاحتلال.

من جهتهم قال محللون سياسيون ان خيار الاعدامات الميدانية دون محاكمة ضد الفلسطينيين هو نهج بات يستمر عليه المحتل منذ زمن طويل.

وأضاف المحللون السياسيون ان هذه السياسة تأتي بهدف تحميل الشعب الفلسطيني أكبر قدر ممكن من الكلفة الباهضة لقاء المقاومة.

وأشار محللون سياسيون الى أن الاحتلال الاسرائيلي يريد أن يجتث المقاومة دون أدنى تردد وتساهل وإن هذا لا ينفصل عن التفاهمات في شرم الشيخ وغيرها والتي تنص على استمرار الاحتلال في سياساته.

ما رأيكم؟

كيف سيكون الرد على جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة؟

هل يحاول الاحتلال الهروب من انقساماته الداخلية عبر تصعيد اعتداءاته؟

أي انجازات حققتها الحركة الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال؟