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رغم جرائم الاحتلال، جنين تنبض بالحياة في شهر رمضان

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

رغم جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين الا ان المواطنين في المدينة استقبلوا اليوم الأول من شهر رمضان المبارك بمعنويات عالية.

العالم - مراسلون

يحاول الإعلام العبري والأمن الإسرائيلي اظهار جنين كمنطقة ساخنة خصوصاً في شهر رمضان بعد أن شهدت احداثاً دموية على مدار عامين.

يؤكد المواطنون في جنين بأنه على الرغم من عمليات الاحتلال المتتالية الا ان الحياة مستمرة وبأنهم داعمون للمقاومة في جنين وفي كل فلسطين.

لهده المدينة خصوصيتها التجارية فالفلسطينييون من اراضي ٤٨ يتوافدون إليها كونها النقطة الأقرب إليهم.

على مدار ٣ أشهر من بداية هذا العام، لم يتوقف الاحتلال عن ممارساته الهجومية ضد المدينة ومخيمها، وفي شهر رمضان يثبت الناس بأن الحياة تعاش كما يجب أن تعاش.

لم تغب صور الشهداء عن زينة شوارع المدينة التي تحاول الحياة وسط كل أشكال العنف التي يصدرها الاحتلال تبريراً لجرائمه ضد الفلسطينيين الا انهم يثبتون دائماً بأن جنين ستبقى عصية على الانكسار.

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شاهد بالفيديو.. رغم جرائم الاحتلال، جنين تنبض بالحياة في شهر رمضان

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