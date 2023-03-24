الشيخ علي سلمان.. سيرة ومسيرة

وكان يردد دائماً هذا التسامح الذي ابالغ في اعتداله لامني عليه القريب قبل البعيد، ومع ذلك كانت قناعتي ان امدّ يدي الى الوطن، كل الوطن بسلطته موالاته واطراف معارضته، امدّ يدي لاقول كفانا تشتتاً، سقف الوطن يضللنا جميعاً وان سقط فانه يسقط على رؤوسنا جميعاً.

في قرية بلاد القديم التي كانت قبل خمسة قرون عاصمة اقليم البحرين، ولد الشيخ علي سلمان في العام 1965، وفي عامه 1984 التحق بقسم الرياضيات بجامعة الملك فيصل في بالدمام بالسعودية، هذا الشاب العشريني الذي لم تأخذه دراسة الرياضيات عما يجري للعلماء، تابع عن كثب ما تتعرض له المواكب الحسينية في بلدة الدراز من عنف من قبل قوات النظام في العام 1985.

فشكلت تلك الاحداث مع بيانات الشيخ عيسى قاسم منعطفاً رئيساً في حياة الشيخ سلمان، فهذا الشاب الآتي من اجواء علمائية دينية ترك دراسة العلوم الوضعية وسافر في العام 1987 الى مدينة قم المقدسة في ايران لدراسة العلوم الاسلامية.

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