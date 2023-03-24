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العمل الإسلامي: صراعنا مع كيان الاحتلال مفتوح.. أنها معركة وجود وليست حدود

العمل الإسلامي: صراعنا مع كيان الاحتلال مفتوح.. أنها معركة وجود وليست حدود
الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكدت "جبهة العمل الإسلامي" في لبنان في بيان، "أنّ صراعنا مع دويلة الغصب الصهيوني مفتوح ومستمر وأنها معركة وجود وليس حدود، ولعلّ ما صرّح به وزير مالية حكومة العدو «بتسلئيل سيموتريتش» عن إنكاره وجود الشعب الفلسطيني وسابقاً دعوته لحرق بلدة حوارة عن بكرة أبيها، يكشف حقيقة زيف وادعاءات العدو في نظرته إلى الصراع الحاصل اليوم.

العالم - لبنان

واضاف البيان: اللافت أيضاً أن إعلانه هذا جاء أثناء مؤتمر في باريس وعرض خلفه خريطة ما أسماها «إسرائيل الكبرى» حيث أظهرت هذه الخريطة وضمّت داخل حدود الكيان الصهيوني الغاصب والضفة الغربية ودولة الأردن، وقال: لا يوجد شعب فلسطيني، مشددا على ضرورة أن يسمعوا في قصر الإليزيه والبيت الأبيض هذه الحقيقة، وإنّ الشعب الفلسطيني هو اختلاق الـ«100 عام الماضية»، وأنّ أبناء عائلته هم الفلسطينيون الحقيقيون" (حسب قوله).

ولفتت الجبهة إلى "تصريحات العنصرية والتحريضية المتطرفة والتبجّح بها، أثبتت دون أدنى شك فشل ما يُسمى بعملية السلام مع العدو المحتل"، داعية"كل الدول المطبّعة معه إلى التراجع عنه ودعم الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه كلها من براثن هؤلاء المحتلين المدّعين الذين جاؤوا بهم من أقاصي الأرض إلى فلسطين فاحتلوا أرضها وقتلوا وشرّدوا شعبها وهم اليوم يدّعون العفّة والسلام والديموقراطية والأحقية زوراً وبهتاناً".

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العمل الإسلامي: صراعنا مع كيان الاحتلال مفتوح.. أنها معركة وجود وليست حدود

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