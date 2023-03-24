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حادث مروري في هونغ كونغ يخلف عشرات الجرحى

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

اصطدمت أربع حافلات ركاب وشاحنة بالقرب من نفق في هونغ كونغ اليوم الجمعة ما أدى إلى إصابة نحو 87 شخصا بينهم أطفال بإصابات معظمها طفيفة.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وقال كبير مفتشي الشرطة لي بوك كيت إن سيارة أجرة قامت "بتغيير مسارها بلا مبالاة" ولم تتمكن المركبات الأخرى من التوقف في الوقت المناسب، مما تسبب في الاصطدام.

وهرع العشرات من رجال الإطفاء والمسعفين والشرطة إلى مكان الحادث. ورقد عدة أشخاص على نقالات، وتحطمت نافذة على جانب حافلة.

وعالج مسعفون بعض الجرحى من بينهم كبار سن في مكان الحادث. وشوهدت مجموعة من طلاب المرحلة الابتدائية جالسين على الطريق وأصيب بعضهم بجروح في اليد.

وقال قائد محطة الإطفاء في منطقة الحادث، إن فريقه اضطر إلى مساعدة حوالي 240 شخصا على مغادرة المركبات وكانت العملية صعبة بسبب وجود الكثير من الأطفال والركاب المسنين. وقال إن سائق حافلة حوصر أيضا في السيارة.

وتضمنت الإصابات في الأساس خدوشا على أيدي الناس وأرجلهم ورؤوسهم ووجوههم، حسب مسؤولين.

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