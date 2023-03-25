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سفارة الإمارات في فرنسا توصي المواطنين بالابتعاد عن مناطق المظاهرات

سفارة الإمارات في فرنسا توصي المواطنين بالابتعاد عن مناطق المظاهرات
السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

أهابت سفارة الإمارات لدى باريس بالإماراتيين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق المظاهرات في فرنسا.

العالم-الامارات

ودعت السفارة إلى ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الفرنسية والتواصل في حالات الطوارئ والتسجيل في خدمة "تواجدي".

وتشهد العاصمة باريس وعدة مدن فرنسية مظاهرات واحتجاجات واسعة ضد التعديل المثير للجدل لنظام التقاعد الذي تم تمريره بالقوة دون تصويت في الجمعية الوطنية.

والخميس، خرج أكثر من مليون فرنسي بعدة مناطق في البلاد في إضرابات ومظاهرات، في تاسع يوم تعبئة دعت إليه النقابات العمالية وشهدت الاحتجاجات في العاصمة باريس إشعال النيران وأعمال عنف متفرقة.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان، أن 123 دركيا وشرطيا أصيبوا بجروح خلال اليوم التاسع من التعبئة مع توقيف أكثر من 80 شخصا.

هذا، ويدخل إضراب عمال النظافة في باريس ضد تعديل قانون المعاشات التقاعدية أسبوعه الثالث، وسيستمر حسب المنظمين إلى 27 مارس الجاري، مع توقعات بتجديده، وهو ما أدى إلى تراكم غير مسبوق للقمامة في شوارع العاصمة الفرنسية، حيث تمتد أكياس القمامة أمتارا ينتهي بعضها بالحرق بسبب الاشتباكات المتكررة بين المتظاهرين وعناصر الشرطة.

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