البنتاغون: نحتفظ بحق الرد على قصف قاعدة "القرية الخضراء" في سوريا

العالم-الامريكيتان

وقال رايدر خلال مؤتمر صحفي: "هذا الصباح، حوالي الساعة 08:05 بالتوقيت المحلي (نفس توقيت موسكو)، تعرّضت قوات التحالف في "القرية الخضراء" شمال شرقي سوريا بـ10 صواريخ."

وأضاف: "لم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات ولا ضحايا بين أفرادنا وأفراد شركائنا في التحالف، كما أنه لم يؤد إلى وقوع أضرار بالمعدّات والمنشآت ".

وأردف: "كما تعرضت لقصف جديد بعد حوالي 5 ساعات ونصف من الهجوم الأمريكي، الذي كان رداً على قصف القاعدة الأمريكية في محافظة الحسكة."

وقال: "أحد الصواريخ سقط على بعد 5 كيلومترات من مواقع القوات الأمريكية."

وعن توقعاته بالتصعيد والرد الأمريكي المحتمل على القصف الثاني الذي استهدف القاعدة، كرّر رايدر أنه لا يمكنه التحدث عن العمليات المستقبلية. وقال: "ليس بوسعي إلا أن أقول إننا نحتفظ بحق الرد في حال تعرضت قواتنا للتهديد".