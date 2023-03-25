لويد أوستن.. نحتل سوريا للدفاع عن الشعب الأمريكي!!

العالم – الخبر وإعرابه

الخبر : "كما أوضح الرئيس جو بايدن، سنتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا وسنرد دائما في الوقت والمكان اللذين نختارهما"، هذا الكلام هو لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، جاء تعليقا على الهجمات التي قام بها الجيش الامريكي مساء الخميس الماضي في سوريا، بعد الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية قرب الحسكة واسفر عن مقتل متعاقد وإصابة جنود اميركيين.

الاعراب :

-لا ندري كيف تدافع الحكومة الامريكية عن شعبها في سوريا؟، متى هددت سوريا الشعب الامريكي؟، لماذا لم يكشف أوستن عن طبيعة التهديدات التي تشكلها سوريا على الشعب الامريكي؟.

-الذي نعرفه، وفقا لتصريحات المسؤولين الامريكيين، ان الجيش الامريكي، الذي يتغطى زورا بغطاء "التحالف الدولي"، جاء الى سوريا لمحاربة "داعش"، وليس سوريا وحلفاء سوريا، الذي يعود لهم الفضل في القضاء على "داعش"!.

-كيف تدافع امريكا عن شعبها، عبر احتلال دولة ذات سيادة، تبعد عنها الاف الكيومترات، رغم ان ذريعة الاحتلال لم تعد موجودة، وهي "داعش"؟!.

-بات واضحا ان الهجمات الامريكية المتكررة على مواقع الجيش السوري وحلفائه في سوريا، والهجمات التي يشنها الكيان الاسرائيلي على مطارات سوريا، تأتي كدعم واضح وفاضح، لعملائهما وللجماعات الارهابية التكفيرية وعلى رأسها "داعش".

-العالم اجمع، وحتى الشعب الامريكي، بات يعلم ، ان تواجد الجيش الامريكي في سوريا هو احتلال صارخ ، وان "داعش"، صنيعة امريكا، هي ذريعة ليس الا، وان الهدف الاول والاخير من هذا التواجد، هو تقسيمها واضعافها من اجل مصلحة "اسرائيل"، عبر سرقة النفط السوري لصالح عملائها والجماعات التكفيرية وفي مقدمتهم "داعش"، لفرض واقع جغرافي وديمغرافي مشوه على سوريا.

-في المقابل، ان القيادة السورية والجيش السوري وحلفاءه، ومن خلفهما الشعب السوري، وجميع الشعوب العربية والاسلامية، ادركوا منذ اليوم الاول ابعاد المخطط الامريكي الاسرائيلي المفضوح، ولن يسمحوا ان تفرض امريكا واقعا يتناقض ومصلحة سوريا والشعب السوري وشعوب المنطقة، وليس امام زعيمة الإرهاب العالمي و صانعة "داعش"، إلا الرحيل عن سوريا والمنطقة، مرغمة، عاجلا أم آجلا.