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التصعيد العسكري الامريكي في شمال سوريا والاختراق الروسي للتنف

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

كيف يقرأ التصعيد العسكري الامريكي في شرق سوريا ليكمل مسلسل الاعتداءات الاسرائيلية؟

العالم – مع الحدث

ماذا يعني ادعاء القيادة المركزية الامريكية بشن الضربات رداً على مقتل امريكي في حقل العمر؟ هل دخلت روسيا على خط دعم حليفها من خلال تحليق طيرانها الحربي فوق التنف؟ ما اهمية تكثيف طلعاتها الجوية فوق القاعدة الامريكية وليس حولها لمنع استثمار الدواعش؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى التصعيد الاميركي في شرق سوريا واستمرار مسلسل الاعتداءات الاسرائيلية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

حسن حردان – كاتب سياسي

ملاذ المقداد – باحث سياسي

مسلم شعيتو – مدير المركز الثقافي الروسي العربي

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