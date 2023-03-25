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حماس تدين القصف القصف الاميركي الاخير في سوريا

حماس تدين القصف القصف الاميركي الاخير في سوريا
السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" القصف الأمريكي الأخير في سوريا، واعتبرته استكمالا للعدوان الصهيوني المتواصل على هذا البلد.

العالم - فلسطين

وقالت الحركة في تصريح صحفي، على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم: "ندين ونستنكر القصف الأمريكي على سوريا الشقيقة، الذي يأتي استكمالاً للعدوان الصهيوني المتواصل على سوريا".

ونفذ الجيش الأميركي، مساء الخميس، ضربات جوية في سوريا، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع (البنتاغون).

يأتي ذلك بعد إصابة خمسة جنود أميركيين ومقتل متعاقد في هجوم وقع في وقت سابق من الخميس استهدف قاعدة للتحالف قرب الحسكة.

وقال البنتاغون في البيان "قُتِل متعاقد أميركي، وأصيب خمسة من أفراد الخدمة الأميركية ومقاول أميركي آخَر، بعد أن ضربت طائرة بدون طيار... منشأة صيانة في قاعدة للتحالف قرب الحسكة في شمال شرق سوريا".

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