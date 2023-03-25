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اجتماع وزراء زراعة سوريا ولبنان والعراق والأردن بدمشق

اجتماع وزراء زراعة سوريا ولبنان والعراق والأردن بدمشق
السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

تنطلق غدا فعاليات الاجتماع الرباعي الرابع لوزراء الزراعة في كل من سورية ولبنان والعراق والأردن، بالعاصمة السورية دمشق.

العالم - سوريا

وتحت شعار "نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي"يناقش اجتماع الوزراء على مدى يومين النتائج التي تم التوصل إليها في الاجتماعات الرباعية التي عقدت خلال العام الماضي في العراق ولبنان والأردن، وسبل تعزيز التبادل التجاري والأمن الغذائي وآليات دعم المشاريع الإقليمية، ومواجهة التحديات المناخية وتدهور الأراضي وتحسين الإنتاج الزراعي في الدول الأربع.

كما ستتخلل الاجتماعات جلسات حوارية وعرض لاستراتيجيات القطاع الزراعي والروزنامة الزراعية للدول الأربع، وتوقيع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي.

يلي ذلك يوم زيارة للمراكز البحثية والعلمية المختصة في القطاع الزراعي.

ومن المقرر أن تصل الوفود العربية المشاركة في الاجتماعات اليوم وغدا إلى دمشق.

يذكر أن الاجتماعات الرباعية السابقة تم عقدها خلال العام الماضي ثلاث مرات، في شهر شباط بالعراق، وفي شهر تموز بلبنان، وفي شهر أيلول بالأردن.

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