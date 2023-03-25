السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣
١٠:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

النفط السوري في معرض سرقة الاحتلال الاميركي

النفط السوري في معرض سرقة الاحتلال الاميركي
السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

تستمر قوات الاحتلال الاميركي بسرقة النفط السوري من حقول الجزيرة، وأقدمت قواته اليوم على نقل عشرات الصهاريج المحملة بمئات الأطنان من النفط المسروق وآليات تحمل معدات عسكرية باتجاه قواعده في العراق.

العالم - سوريا

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية من منطقة اليعربية لمراسلة سانا بأن قافلة مؤلفة من 148 آلية تابعة للاحتلال الأمريكي، بينها 80 صهريجا مخصصا لنقل النفط الخام المسروق من الحقول السورية، و60 آلية بين برادات وشاحنات ترافقها 8 مدرعات عسكرية، توجهت عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق.

وأخرجت قوات الاحتلال الأميركي في الرابع من الشهر الجاري رتلين يضمان 57 آلية، تضم شاحنات مغطاة وصهاريج معبأة بالنفط المسروق إلى العراق عبر معبري المحمودية والوليد غير الشرعييين بريف اليعربية.

وتنشط القوات الأميركية في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمالي وشمال شرقي سوريا تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء.

وتشهد مناطق شرق سوريا تحت سيطرة قوات الاحتلال الاميركي والميلشيا "قسد" الموالية لها، حالة من الغضب الشعبي والانتفاضة العشائرية ضد ممارساتهما التي تتركز على سرقة النفط والقمح والثروات وفرض الضرائب ومنع التعليم والتربية وشن حملات التجنيد الإجباري والاعتقالات التعسفية بحق المدنيين.

روابط ذات صلة

ليلة ساخنة شهدتها القواعد الاميركية غير الشرعية في الشرق السوري

بالفيديو...قصف صاروخي يستهدف قاعدتين أمريكيتين شرقي سوريا

سوريا.. هجوم على قاعدة أمريكية في حقل 'العمر' النفطي 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. مزيد من العصيان في جيش الاحتلال الإسرائيلي..

النفط السوري في معرض سرقة الاحتلال الاميركي

الامم المتحدة: القوات الاوكرانية نفذت اعدامات خارج القضاء

مفوضة حقوق الانسان بإوروبا: لا مبرر للعنف المفرط في فرنسا ضد المتظاهرين

کنعاني يرد على مواقف رئيسي وزراء الكيان الصهيوني وبريطانيا

ماكرون يتجاهل البرلمان ويقمع المتظاهرين.. لماذا إبتلع أدعياء حقوق الإنسان ألسنتهم؟