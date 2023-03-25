النفط السوري في معرض سرقة الاحتلال الاميركي

العالم - سوريا

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية من منطقة اليعربية لمراسلة سانا بأن قافلة مؤلفة من 148 آلية تابعة للاحتلال الأمريكي، بينها 80 صهريجا مخصصا لنقل النفط الخام المسروق من الحقول السورية، و60 آلية بين برادات وشاحنات ترافقها 8 مدرعات عسكرية، توجهت عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق.

وأخرجت قوات الاحتلال الأميركي في الرابع من الشهر الجاري رتلين يضمان 57 آلية، تضم شاحنات مغطاة وصهاريج معبأة بالنفط المسروق إلى العراق عبر معبري المحمودية والوليد غير الشرعييين بريف اليعربية.

وتنشط القوات الأميركية في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمالي وشمال شرقي سوريا تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء.

وتشهد مناطق شرق سوريا تحت سيطرة قوات الاحتلال الاميركي والميلشيا "قسد" الموالية لها، حالة من الغضب الشعبي والانتفاضة العشائرية ضد ممارساتهما التي تتركز على سرقة النفط والقمح والثروات وفرض الضرائب ومنع التعليم والتربية وشن حملات التجنيد الإجباري والاعتقالات التعسفية بحق المدنيين.