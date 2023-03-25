السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣
١٢:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الاطار: لن نتراجع عن التحقيق بملف التلوث النووي الأمیركي في العراق

الاطار: لن نتراجع عن التحقيق بملف التلوث النووي الأمیركي في العراق
السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

دعا القيادي في تحالف الفتح علي "حسين الفتلاوي"، السبت، وزارة الخارجية العراقية بالتحرك وفتح تحقيق موسع بشأن تورط الجيش الأميركي باستخدام نحو 300 طن من صواريخ اليورانيوم المنضب ضد العراق. 

العالم - العراق

وقال الفتلاوي لـ"المعلومة" إن "العالم بأسره يعلم ويدرك جيدا أن الولايات المتحدة الأميركية استخدمت أسلحة الإبادة الجماعية خلال احتلالها للعراق عام 2003 وان الأدلة واضحة جدا حيث انتشار الأمراض السرطانية بشكل ملفت للنظر في مناطق الوسط والجنوب إضافة إلى انتشار الأمراض والأوبئة التي لم يكن العراق يعرفها من قبل".

وأضاف أن "تأكيد وزير الدفاع الروسي عن استخدام الولايات المتحدة بأن الجيش الأميركي استخدم 300 طن من اليورانيوم المنضب خلال غزو العراق (2003-2004)، دليل آخر وجديد على جرائم الأميركان اتجاه شعبنا العراقي".

ودعى الحكومة إلى "التوجه للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية الإنسانية والمحاكم الدولية لعرض جميع الحقائق والمعلومات واعترافات المسؤولين من كافة دول العالم".

وكانت وزارة الدفاع الروسية كشفت قبل يومين عن استخدام أميركا قرابة 300 طن من اليورانيوم المنضب في غزوها العراق".

روابط ذات صلة

روسيا: أمريكا استخدمت 300 طن يورانيوم ضد العراق

جريمة إستخدام اليورانيوم المنضب في العراق لا يجب أن تُقيد ضد مجهول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحرب كلفت سورية أضرارا بـ1.2 مليار دولار في قطاع المياه

الاطار: لن نتراجع عن التحقيق بملف التلوث النووي الأمیركي في العراق

حجم التبادل التجاري بين ايران والصین بلغ ملياري دولار في شهرين

اليمن يوجه نداء عاجلا لإغاثة آلاف المتضررين جراء السيول

رئيس مجلس الدوما الروسي يقترح حظر اجراءات المحكمة الجنائية الدولية في البلاد

مسؤول: اسکان اكثر من 40 الف زائر في مسجد جمکران المقدس