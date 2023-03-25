الاطار: لن نتراجع عن التحقيق بملف التلوث النووي الأمیركي في العراق

العالم - العراق

وقال الفتلاوي لـ"المعلومة" إن "العالم بأسره يعلم ويدرك جيدا أن الولايات المتحدة الأميركية استخدمت أسلحة الإبادة الجماعية خلال احتلالها للعراق عام 2003 وان الأدلة واضحة جدا حيث انتشار الأمراض السرطانية بشكل ملفت للنظر في مناطق الوسط والجنوب إضافة إلى انتشار الأمراض والأوبئة التي لم يكن العراق يعرفها من قبل".

وأضاف أن "تأكيد وزير الدفاع الروسي عن استخدام الولايات المتحدة بأن الجيش الأميركي استخدم 300 طن من اليورانيوم المنضب خلال غزو العراق (2003-2004)، دليل آخر وجديد على جرائم الأميركان اتجاه شعبنا العراقي".

ودعى الحكومة إلى "التوجه للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية الإنسانية والمحاكم الدولية لعرض جميع الحقائق والمعلومات واعترافات المسؤولين من كافة دول العالم".

وكانت وزارة الدفاع الروسية كشفت قبل يومين عن استخدام أميركا قرابة 300 طن من اليورانيوم المنضب في غزوها العراق".